شي جينبينغ يجري اتصالا بترامب (إعلام رسمي صيني)

afp_tickers

2دقائق

بحث الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب التعاون الثنائي وقضية تايوان في اتصال هاتفي الاثنين، وفق ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ونقلت الوكالة عن شي قوله إن على البلدين “الحفاظ على زخم العلاقات” بعد لقاء الزعيمين الشهر الماضي في كوريا الجنوبية، حيث سعيا إلى تخفيف حدّة الحرب التجارية بين بلديهما.

وأضافت شينخوا أن شي “شدد على أن عودة تايوان إلى الصين جزء مهم من النظام الدولي الذي أعقب الحرب”، في وقت تؤكد بكين أن الجزيرة الديموقراطية جزء من أراضيها وتهدد باستخدام القوة لإخضاعها لسيطرتها.

وكان ترمب وشي قد التقيا في تشرين الأول/أكتوبر للمرة الأولى منذ عام 2019، في محادثات حظيت بمتابعة كثيفة فيما بقي أكبر اقتصادين في العالم يخوضان حربا تجارية.

وتبدأ المواجهة بين واشنطن وبكين بالمعادن النادرة وصولا إلى فول الصويا ورسوم الموانئ، ما أدى إلى اضطراب الأسواق وتعطيل سلاسل الإمداد لأشهر.

وقال شي لترمب الإثنين إن الاجتماع “الناجح” في كوريا الجنوبية “ساعد في ضبط المسار ومنح زخما للحركة المستقرة للسفينة العملاقة التي تمثل العلاقات الصينية–الأميركية”، وفق شينخوا.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين “بقيت مستقرة وواصلت التحسّن منذ الاجتماع، وهو ما قوبل بترحيب واسع من الجانبين والمجتمع الدولي”.

اسك/ع ش/ب ق