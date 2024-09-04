شي جينبينغ يستضيف قادة أفارقة في أكبر قمة تعقدها الصين منذ سنوات

afp_tickers

4دقائق

يستضيف الرئيس الصيني شي جينبينغ قادة أفارقة في عشاء فاخر في بكين الأربعاء، من انطلاق أكبر قمة في المدينة منذ سنوات سيقدّم خلالها العملاق الآسيوي وعودا بالتعاون في مجالات مختلفة بينها مشاريع بنى تحتية والطاقة والتعليم.

وتُعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أكبر شريك تجاري لإفريقيا، وهي تسعى للاستفادة من كنوز القارة الهائلة من الموارد الطبيعية بما فيها النحاس والذهب والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.

كما زودت الدول الإفريقية مليارات الدولارات على شكل قروض ساعدت في بناء البنية التحتية، لكنها أثارت جدلا في بعض الأحيان بسبب تحميل الدول ديونا ضخمة.

ووصل 25 زعيما إفريقيّا إلى بكين أو أكدوا حضورهم المنتدى الصيني الإفريقي المقرر هذا الأسبوع، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، بينهم بعض الدول التي تواجه بلدانها خطرا متزايدا للتعرض لأزمة سداد ديون.

وينطلق المنتدى مساء الأربعاء بصورة جماعية وعشاء فاخر في قاعة الشعب الكبرى، تليه حفلة افتتاح يلقي فيها شي كلمة في اليوم التالي.

وأشاد الإعلام الحكومي الصيني هذا الأسبوع بشي ووصفه بأنه “صديق حقيقي لإفريقيا”، قائلا إن علاقات بكين تصل إلى “آفاق جديدة” تحت قيادته.

وحتى الأربعاء، أجرى شي محادثات مع أكثر من عشرة من نظرائه الأفارقة في بكين، وفق ما أفاد تعداد لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأوردت الوكالة الحكومية أن شي دعا خلال اجتماعه الثلاثاء مع بولا تينوبو رئيس نيجيريا، إحدى أكبر الدول المدينة للصين في القارة، إلى تعاون كبير في مجال “تطوير البنية التحتية والطاقة والموارد المعدنية”.

وفي محادثاته مع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا الثلاثاء أيضا، وعد الرئيس الصيني بالتعاون في “الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والموارد المعدنية” وغيرها من المجالات.

كذلك، قدمّ دعمه لزيمبابوي في مواجهة “العقوبات غير القانونية” التي فرضتها الولايات المتحدة التي تتهم حكومة زيمبابوي بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

– مخاوف جيوسياسية –

يقول محلّلون إن سخاء بكين تجاه القارة الإفريقية يعاد النظر فيه على أنه مواجهة المشكلات الاقتصادية في الداخل، وإن المخاوف الجيوسياسية بشأن صراع متنام مع الولايات المتحدة قد تكون هي التي تدفع بهذه السياسة.

وقالت زينب عثمان، مديرة برنامج إفريقيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي لوكالة فرانس برس إن “تعميق المشاركة الاقتصادية مع إفريقيا في كل المجالات” هو أحد الأهداف الرئيسية لبكين هذا الأسبوع.

وأوضحت “في مجالات محددة، حتى عندما لا يكون لتعاون موسع مماثل معنى اقتصادي، سيكون مدفوعا بأسباب جيوسياسية”.

وأشارت عثمان إلى أن أحد الأهداف قد يكون تضييق اختلال التوازن التجاري المتزايد بين الصين وإفريقيا عبر زيادة واردات السلع الزراعية والمعادن المصنعة.

وتابعت أن “الاستجابة لهذه المطالب الإفريقية تصب في مصلحة الصين الجيوسياسية لإبقائها إلى جانبها في الصراع مع الولايات المتحدة”.

من جهتهم، قال محلّلون إن الزعماء الأفارقة من المرجح أنهم يسعون للحصول على الدعم في خدمات مكلفة كما فعلوا في الماضي، لكنهم سيركزون بشكل أكبر على القدرة على تحمل الديون.

بور-اهو/الح/نور