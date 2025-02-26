شي يدعو للاستجابة “بهدوء” للتحديات قبل أهم اجتماع سياسي في الصين

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قال الرئيس الصيني شي جينبينغ لكبار المسؤولين الأربعاء إنه يتعين على بكين معالجة الصعوبات المحلية والدولية “بهدوء”، قبل أسبوع من أهم اجتماع سياسي سنوي في البلاد.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤ الطلب الداخلي وأزمة في قطاع العقارات، بالإضافة إلى احتمال تفاقم الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بعدما تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تصريحات شي جاءت ردا على تقارير عمل قدّمها بعض الزعماء السياسيين الرئيسيين في البلاد والذين “استمع إليهم باهتمام” قبل “صياغة مطالب مهمة”.

ونقلت “شينخوا” عن شي قوله “يجب علينا هذا العام تعزيز قدراتنا السياسية والاستجابة بهدوء للتحديات الناجمة عن التغيرات في الوضع الداخلي والدولي والتزام المبدأ العام المتمثل في السعي إلى التقدم مع الحفاظ على الاستقرار”.

وأضاف أنه يجب على القادة العمل على “تعزيز التعافي المستدام للاقتصاد وتحسين مستويات معيشة الشعب وضمان الاستقرار في الوضع الاجتماعي العام”.

وستفتتح الصين جلستها البرلمانية الكاملة السنوية الأسبوع المقبل في بكين، وهو الحدث السياسي الرئيسي في البلاد وفرصة للحكومة لتوضيح سياستها الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والدبلوماسية للأشهر المقبلة.

بفك/الح/لين