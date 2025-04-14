صادرات الصين ترتفع في آذار/مارس قبل الرسوم الجمركية الأميركية

afp_tickers

2دقائق

أعلنت الصين الاثنين أن صادراتها ارتفعت بأكثر من 12% الشهر الماضي، متجاوزة التوقعات، مع اندفاع الشركات لاستباق الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

استهدف ترامب الصين بشكل خاص في إطار ما اسماه “التعرفات الجمركية المتبادلة” التي تهدف إلى معالجة ممارسات تعتبرها واشنطن غير عادلة، وكان آخرها فرض تعرفات جمركية جديدة بنسبة 145% على السلع المستوردة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهو ما ردت عليه الصين بفرض 125% على الواردات الأميركية.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية ارتفاعا بنسبة 12,4 في المئة في الشحنات الخارجية، أي أكثر من ضعف نسبة 4,6% المتوقعة في استطلاع أجرته بلومبرغ.

وانخفضت الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 4,3 %، وهو تحسن عن الشهرين الأولين من العام في إشارة إلى انتعاش الاستهلاك المحلي.

وأعلنت بكين الاثنين أن الولايات المتحدة ظلت أكبر وجهة خارجية للسلع الصينية من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، بقيمة بلغت 115,6 مليار دولار.

وأضافت بكين أنها سجلت الشهر الماضي، الذي شهد جولة ثانية من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية، زيادة في صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بنحو 9% على أساس سنوي.

و في خضم الحرب التجارية مع الصين التي أربكت الأسواق المالية، بدا الجمعة أن الجانب الأميركي خفّف ضغوطه عبر قراره إعفاء الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية.

ميا/شي/ص ك