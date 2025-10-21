صادرات قياسية لتايوان في أيلول/سبتمبر بفضل رقائق الذكاء الاصطناعي

سجلت تايوان رقما قياسيا في صادراتها خلال شهر أيلول/سبتمبر، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، وفق بيانات حكومية نُشرت الاثنين.

وتتصدّر تايوان هذا القطاع بفضل شركتها الرائدة “تي أس أم سي”، إحدى أبرز الشركات العالمية في صناعة أشباه الموصلات.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن الصادرات ارتفعت بنسبة 30,5% مقارنة بالعام الماضي لتبلغ 70,2 مليار دولار، في أعلى مستوى شهري تسجله الجزيرة، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 67,9 مليارا في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأوضحت الوزارة أن المنتجات الإلكترونية ووسائل الاتصال والمعلومات، بما فيها الرقائق، كانت المحرك الرئيس لهذا النمو، مشيرة إلى أن الطلب العالمي القوي مرتبط بتسارع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال وو منغ-تاو من معهد الأبحاث الاقتصادية في تايوان لوكالة فرانس برس إن “العالم يعيش حاليا سباق تسلّح في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس الشركات ليس فقط تكنولوجيا بل أيضا على مستوى تأمين المخزون”.

وارتفعت الصادرات التايوانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 40,2% لتبلغ 25,3 مليار دولار، وإلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 57,5% لتصل إلى 14,7 مليارا، فيما زادت الشحنات إلى الصين وهونغ كونغ بنسبة 11,6% لتبلغ 12,2 مليار دولار.

وتنتج تايوان أكثر من نصف أشباه الموصلات في العالم ومعظم الرقائق المتطورة، ما جعلها في مرمى انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية مرتفعة على الرقائق التايوانية رغم أهميتها الحيوية للاقتصاد العالمي.

وتُعدّ شركة “تي أس أم سي” من أبرز المنتجين العالميين، وتصنع في الجزيرة أكثر الرقائق تقدّما المستخدمة في أجهزة آبل ومعدات الذكاء الاصطناعي المتطورة.

وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي أرباحا فصلية قياسية للربع الثالث من العام، مدفوعة بالطلب المتزايد على الرقائق.

