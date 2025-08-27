صاروخ “ستارشيب” العملاق ينطلق في رحلة تجريبية جديدة بعد سلسلة انتكاسات

أطلقت شركة “سبايس إكس” المملوكة للملياردير إيلون ماسك صاروخها العملاق “ستارشيب”، المُصمّم للذهاب إلى القمر والمريخ، الثلاثاء في رحلة تجريبية جديدة بعد سلسلة انتكاسات تقنية.

والصاروخ العملاق الذي يتجاوز ارتفاعه 120 مترا أقلع بعيد الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (23:30 بتوقيت غرينتش)، بحسب ما أظهر بثّ مصوّر حيّ للرحلة.

وكان مقرّرا لهذه الرحلة أن تتم الأحد لكنّها أرجئت بسبب سوء الأحوال الجوية إلى الإثنين ومنه إلى الثلاثاء، للسبب نفسه.

وتأتي هذه الرحلة التجريبية العاشرة بعد ثلاثة اختبارات جوية وواحد أرضي انتهت جميعها بانفجارات، في سلسلة إخفاقات تقنية تثير شكوكا متزايدة حول مدى التقدم الحقيقي الذي تحرزه الشركة.

