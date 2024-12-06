صاروخ “فيغا سي” الأوروبي ينطلق بنجاح ويضع قمرا اصطناعيا في مداره

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أُطلق صاروخ “فيغا سي” الأوروبي الخميس من كورو في غويانا الفرنسية ووضع القمر الاصطناعي الذي كان يحمله في المدار، بعد عامين على فشل أول عملية إطلاق تجاري له، على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وانطلق الصاروخ الذي كان يحمل القمر الاصطناعي “سينتينل-1 سي” ضمن برنامج “كوبرنيكوس” لمراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي، الخميس عند الساعة 18,20 (21,20 بتوقيت غرينتش) بحضور المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية يوسيف أشباخر، من دون تسجيل أي حادثة.

ووضع الصاروخ القمر الاصطناعي الذي يوفر خدمات وبيانات مراقبة دائمة للكوكب بهدف فهم تأثير التغير المناخي، في مدار على ارتفاع حوالى 700 كيلومتر، بعد ساعة و43 دقيقة من إقلاعه، وسط تصفيق حار في مركز التحكم “جوبيتر”.

وكان إطلاق الصاروخ أُرجئ مدة 48 ساعة بهدف “إجراء عمليات تحقق إضافية على الوصلات الكهربائية في الطبقة العليا”، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية، ثم أُجّل مرة ثانية بسبب مشكلة ميكانيكية حالت دون إزالة الباب المتنقل لمنصة الإطلاق.

ويمثل نجاح مهمة الصاروخ الذي صممته شركة “أفيو” الإيطالية، نهاية عامين معقدين بعد فشل أول رحلة تجارية له في كانون الأول/ديسمبر 2022.

وتسبب هذا الفشل بفقدان قمرين اصطناعيين من صنع “إيرباص” وتوقّف برنامج “فيغا سي”.

غر/رك/غ ر