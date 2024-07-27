صاروخ يقتل 10 في ملعب لكرة القدم في الجولان

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القدس/بيروت (رويترز) – ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 10 من بينهم أطفال قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت.

واتهمت إسرائيل جماعة حزب الله اللبنانية بالمسؤولية عن الضربة لكن الجماعة نفت أي ضلوع لها فيها.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري يوم السبت إن الجيش يجهز ردا على حزب الله وأضاف “معلوماتنا الاستخباراتية واضحة. حزب الله مسؤول عن قتل أطفال وفتيان أبرياء” واتهم حزب الله بالكذب بعد نفي الجماعة الواقعة.

وهذه هي الضربة التي توقع أكبر عدد من القتلى سواء في إسرائيل أو في الأراضي التي ضمتها إليها منذ بدء الصراع في غزة.

وتتبادل جماعة حزب الله وإسرائيل إطلاق النار في مناطق على الحدود مع لبنان أو بالقرب منها مما أجج المخاوف من نشوب حرب شاملة بين الطرفين.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن 13 آخرين أصيبوا في الضربة التي وقعت في قرية مجدل شمس الدرزية.

وقال عيدان أفشالوم المسعف في خدمة نجمة داود الحمراء للإسعاف “شهدنا دمارا كبيرا عندما وصلنا إلى ملعب كرة القدم، بالإضافة إلى أشياء اشتعلت فيها النيران. كان هناك قتلى ومصابون على العشب وكان المشهد مروعا”.

وقالت شاهدة لرويترز طلبت عدم ذكر اسمها “سقط الصاروخ في ملعب كرة القدم، كلهم ​​أطفال… لا يزال هناك الكثير من الجثث والأشلاء في الملعب ولا نعرف من هم”.

وجاء الهجوم على ملعب كرة القدم في أعقاب ضربة إسرائيلية على لبنان أدت إلى مقتل أربعة مسلحين يوم السبت.

وقال مصدران أمنيان في لبنان إن المقاتلين الأربعة الذين سقطوا قتلى في الهجوم الإسرائيلي على بلدة كفركلا بجنوب البلاد أعضاء في جماعات مسلحة مختلفة وإن واحدا منهم على الأقل ينتمي إلى حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته استهدفت منشأة عسكرية تابعة لحزب الله بعد رصد خلية مسلحة تدخل المبنى.

وأضاف الجيش أن ما لا يقل عن 30 صاروخا أطلقت بعد ذلك من لبنان عبر الحدود.

وتابع قائلا “بحسب تقييم الوضع الذي أجراء الجيش الإسرائيلي والمعلومات المخابراتية التي لدينا، فإن إطلاق الصاروخ باتجاه مجدل شمس نفذته منظمة حزب الله الإرهابية”.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن شن أربع هجمات على الأقل، بعضها بصواريخ كاتيوشا، ردا على الهجوم على بلدة كفركلا.

لكن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف نفى مسؤولية الجماعة اللبنانية عن الهجوم على بلدة مجدل شمس.

وقالت الجماعة في بيان مكتوب “تنفي المقاومة الإسلامية في لبنان نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل ‏إعلام العدو ومنصات إعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، وتؤكد أن لا علاقة ‏للمقاومة الإسلامية بالحادث على الإطلاق، وتنفي نفيا قاطعا كل الادعاءات الكاذبة بهذا ‏الخصوص”.‏

وتتبادل جماعة حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ أكتوبر تشرين الأول بعد أن أدى هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل إلى اندلاع الحرب في غزة في أسوأ تصعيد بينهما منذ عام 2006.