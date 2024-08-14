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صافي دخل شركة “طاقة” يبلغ 4,4 مليار درهم في النصف الأول من العام

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” تحقيق صافي دخل بلغ 4,4 مليار درهم (1,1 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 12,3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرّة واحدة.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن “إيرادات المجموعة بلغت 27,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة لمساهمة شركة +حلول المياه المستدامة القابضة+، في زيادة إجمالي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والدخل الصافي”.

وأظهرت بيانات النتائج المالية أن المجموعة حققت أرباحا معدّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 10,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالنصف الأول من العام 2023، وبلغ الإنفاق الرأسمالي 3,8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 91% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة “المرفأ 2″، ومحطة “الشويهات 4″، إضافة إلى التقدم المُحرَز في تنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع.

أم/

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