صحة غزة: إسرائيل اعتقلت مسعفين بعد اقتحام مستشفى

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من نضال المغربي وميتال أنجيل

القاهرة/القدس (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت العشرات من العاملين في القطاع الطبي من مستشفى في شمال القطاع اقتحمته يوم الجمعة.

واقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا يوم الجمعة وأمر عشرات المرضى ومئات آخرين بالإخلاء واحتجز أفرادا من الطاقم الطبي ومنهم مدير المستشفى حسام أبو صفية.

وقالت وزارة الصحة إنه لم يتضح ما الذي حدث لأبو صفية، مضيفة أنها قلقة بشأن سلامته بعد أن ذكر بعض العاملين الذين أطلق الجيش الإسرائيلي سراحهم في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه تعرض للضرب من جنود إسرائيلين.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا بعد بشأن المعتقلين.

وقالت منظمة الصحة العالمية في منشور على منصة إكس إن الغارة على المستشفى، أحد المرافق الطبية الثلاثة في الجزء الشمالي من القطاع، أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير في الشمال عن الخدمة.

وذكرت وزارة الصحة أن بعض المرضى جرى إجلاؤهم إلى المستشفى الإندونيسي، الذي لا يعمل، وجرى منع الأطباء من الذهاب إلى هناك. ونُقل البعض إلى مستشفى آخر في جنوب قطاع غزة.

ووصل بعض أفراد الطاقم الطبي الذين أفرج عنهم إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عملوا من مستشفى كمال عدوان خلال الحرب المستمرة منذ 15 شهرا واتخذوا المكان معقلا رئيسيا. ونفت حماس ذلك ووصفته بأنه “أكاذيب”، قائلة إنه لم يكن هناك مقاتلون في المستشفى.