صحة غزة: مقتل 40405 فلسطينيين منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في غزة يوم الأحد إن ما لا يقل عن 40405 فلسطينيين قتلوا وأصيب 93468 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي آخر 24 ساعة، قُتل 71 شخصا وأصيب 112 آخرون فيما وصفتها الوزارة بثلاث “مجازر” إسرائيلية في القطاع.

بدأت الحرب الدائرة في غزة بعد أن هاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول، وهو ما تشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وتقول إسرائيل إنها تسعى جاهدة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين وتتهم حماس باستخدام المدنيين دروعا بشرية، وهو ادعاء تنفيه الحركة.