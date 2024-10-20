صحة غزة: 87 قتيلا ومفقودا جراء قصف بيت لاهيا بشمال القطاع

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان يوم الأحد إن 87 شخصا في المجمل قتلوا أو فقدوا تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي يوم السبت على بيت لاهيا بشمال القطاع.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة أكثر من 40 آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من صحة التقارير حول القصف، وهو واحد من أدمى الهجمات منذ أشهر.

وفي وقت سابق قال الجيش إن إجمالي 73 قتيلا الذي أورده المكتب الإعلامي الحكومي في غزة التابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يبدو مبالغا فيه نظرا لطبيعة الذخائر المستخدمة في الضربة التي قال إنها أصابت هدفا لحماس.

وقالت الوزارة إن عمليات الإنقاذ تعرقلها مشاكل في الاتصالات واستمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في محيط المنطقة بالقرب من خط الحدود مع إسرائيل.

وأضاف البيان “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وجاء الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء يوم السبت بعد أسبوعين من بدء عملية كبرى في جباليا، إلى الجنوب مباشرة من بيت لاهيا، حيث تحاول قوات إسرائيلية مدعومة بدبابات تضييق الخناق على مقاتلي حماس المتبقين.

وكتب تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على منصة إكس “مشاهد مروعة تتكشف في غزة، وسط الصراع والضربات الإسرائيلية المتواصلة والأزمة الإنسانية التي تزداد سوءا. أدين الهجمات المستمرة على المدنيين”.

وأضاف “يجب إطلاق سراح الرهائن، ويجب وقف نزوح الفلسطينيين، ويجب حماية المدنيين”.

وأدت أوامر إخلاء توجه السكان إلى الذهاب جنوبا إلى تأجيج المخاوف لدى الكثير من الفلسطينيين من أن العملية تهدف إلى تهجيرهم من الجزء الشمالي من غزة من أجل المساعدة في ضمان سيطرة إسرائيل على المنطقة بعد الحرب.

وتنفي إسرائيل أي خطط من هذا القبيل، قائلة إنها تحاول حماية المدنيين وفصلهم عن مقاتلي حماس.

ويقول الجيش إنه قتل عشرات المقاتلين الفلسطينيين المسلحين وعثر على أسلحة وفكك مجموعة متنوعة من البنية التحتية العسكرية خلال العملية في جباليا.

ويوجد في جباليا أحد مخيمات اللاجئين الثمانية الأقدم في غزة.

وقال سكان في جباليا إن قوات إسرائيلية داهمت ملاجئ تؤوي أسرا نازحة واعتقلت عشرات الرجال.