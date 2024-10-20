صحة غزة: 87 قتيلا ومفقودا في بيت لاهيا بشمال القطاع

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة في بيان يوم الأحد إن هجوما إسرائيليا على بيت لاهيا بشمال القطاع يوم السبت أسفر عن مقتل وفقدان 87 شخصا في المجمل.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة أكثر من 40 آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من صحة هذه التقارير.

وقالت الوزارة إن عدد القتلى الفلسطينيين جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول ارتفع إلى 42603 على الأقل، فيما زاد عدد المصابين إلى 99795.