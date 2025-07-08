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صحف إيرانية تنتقد بزشكيان لتصريحاته “اللينة” إزاء واشنطن

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تعرّض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الثلاثاء للانتقاد غداة تأييده استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، ما أثار حفيظة الصحف المحافظة التي وصفت تصريحاته بأنها “ليّنة أكثر مما ينبغي” إزاء بلد قصف مواقع إيران النووية في حزيران/يونيو.

وقد خصّ مسعود بزشكيان الذي تعهّد إنعاش الحوار مع الغرب للتوصّل إلى رفع العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني المذيع الأميركي تاكر كارلسون المقرّب من دونالد ترامب بمقابلة.

وهو صرّح في المقابلة التي بثّت الإثنين “ألا مشكلة” في استئناف المباحثات مع واشنطن، بالرغم من الغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة ضدّ مواقع نووية إيرانية في حزيران/يونيو دعما لإسرائيل في حربها على إيران.

وتساءلت صحيفة “كيهان” الإيرانية المعروفة بعدائها للغرب ومعارضتها للتفاوض حول البرنامج النووي “هل من العادل الجلوس مجددا بلا شروط حول الطاولة عينها مع هؤلاء الذين أسقطوا قذائف” على الدبلوماسية؟

وفي 22 حزيران/يونيو، قصفت الولايات المتحدة التي كانت تخوض مباحثات مع إيران حول برنامجها النووي منذ نيسان/أبريل موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو، جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز (وسط). ولم يُعرف بعد النطاق الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع.

وكتبت “كيهان” التي يعيّن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي صاحب الكلمة الفصل في بلده رئيس تحريرها “في وجه عدوّ يداه ملطّختان تماما بدماء شعبنا… هل من حلّ آخر غير التمسّك بالحزم؟”.

وأفادت حصيلة جديدة للتلفزيون الرسمي بسقوط 1060 قتيلا في إيران في الحرب التي شنّتها عليها إسرائيل في 13 حزيران/يونيو وانضمّت إليها الولايات المتحدة واستمرّت 12 يوما.

وندّدت صحيفة “جوان” المحافظة من جهتها بتصريحات “ليّنة ولطيفة أكثر مما ينبغي”، واعتبرت أن “المعنى الحقيقي للحوار مع مذيع أميركي يتجلّى حين تعبّر الكلمات عن سخط الشعب وارتيابه الكامل تجاه أميركا”.

غير أن الصحيفة الإصلاحية “هام ميهان” أشادت من جانبها بما وصفته بأنه “مسار إيجابي” للرئيس مسعود بزشكيان.

وكتبت “كان ينبغي إجراء هذه المقابلة منذ فترة طويلة”، مشيرة إلى أن “المسؤولين الإيرانيين هم للأسف غائبون منذ فترة طويلة عن المشهد الإعلامي الدولي والأميركي”.

اب-سبر/م ن/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية