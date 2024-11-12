صحف فرنسية تقاضي “إكس” بتهمة انتهاك مبدأ الحقوق المجاورة

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أعلنت صحف فرنسية عدة بينها لوفيغارو ولوموند ولو باريزيان، الثلاثاء رفع دعوى قضائية ضد منصة “إكس” التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، بتهمة استخدام المحتوى الخاص بها من دون دفع ثمنه وبالتالي انتهاك مبدأ “الحقوق المجاورة”.

ويقام هذا الإجراء المشترك أمام المحكمة القضائية في باريس من جانب “دور النشر الصحافية لو فيغارو وليزيكو ولو باريزيان ولوموند وتيليراما وكورييه إنترناسيونال ولو هافينغتون بوست ومنشورات مالزيرب ولو نوفيل أوبس”، على ما ورد في بيان.

وجرى إقرار مبدأ الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية للمنصات الرقمية في عام 2019 بموجب توجيه أوروبي. ويسمح ذلك للصحف والمجلات أو وكالات الأنباء بتقاضي أموال عند إعادة استخدام محتواها من عمالقة القطاع الرقمي.

قبل هذا الإجراء المتعلق بالمضمون، رفعت هذه الصحف، وكذلك وكالة فرانس برس، دعوى ضد منصة إكس وفرعها الفرنسي في إطار إجراء طارئ، متهمة إياها بعدم الرغبة في التفاوض.

وفي 24 أيار/مايو، حكم قاض في المحكمة القضائية في باريس لصالح المدّعين، وأمر شبكة التواصل الاجتماعي بتزويدهم، في غضون شهرين، سلسلة من البيانات التجارية التي تسمح لهم بتقويم الدخل الذي تجنيه من محتواهم.

لكن منصة إكس (تويتر سابقا) “لم تمتثل” لهذا القرار حتى الآن، “ما يدل على رغبتها الثابتة في التهرب من التزاماتها القانونية”، على ما ذكرت الصحف في تبريرها لتحركها القانوني الجديد.

بر/جك/الح