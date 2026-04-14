صحيفة: أكثر من 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال آخر 24 ساعة
14 أبريل نَيْسَان (رويترز) – أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن أكثر من 20 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم تتجاوز أي سفينة الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وإن ست سفن تجارية امتثلت للأوامر بالعودة.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )