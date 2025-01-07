صحيفة: ألمانيا تبذل جهودا لتخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا

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(رويترز) – نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن شخصين مطلعين قولهما يوم الثلاثاء إن ألمانيا تقود جهودا من أجل تخفيف الاتحاد الأوروبي العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد الذي أطيح به الشهر الماضي.

وذكرت الصحيفة نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر أن مسؤولين ألمان وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد تحددان اقتراحات بشأن القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا.

وأضافت أن الوثيقتين تحددان كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تخفيف القيود تدريجيا على دمشق في مقابل إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات والنساء والالتزام بالتعهدات بمنع انتشار الأسلحة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر لم تذكره بالاسم مطلع على مناقشات الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد، مثل واشنطن، قد يجعل أي تخفيف للعقوبات مؤقتا لضمان إمكانية التراجع عنه إذا لزم الأمر.

ورفضت وزارة الخارجية الألمانية التعليق على التقرير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك سوريا ليوم واحد مع نظيرها الفرنسي نيابة عن الاتحاد الأوروبي، والتقت بزعيم الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

وقالت بيربوك خلال زيارتها إن كل المكونات السورية بما في ذلك النساء والأكراد يجب أن تشارك في العملية الانتقالية في البلاد إذا كانت دمشق تريد الدعم الأوروبي.