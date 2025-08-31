The Swiss voice in the world since 1935
صحيفة: أمريكا توسع قيود التأشيرات للفلسطينيين

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأحد أن الولايات المتحدة علقت الموافقة على التأشيرات لجميع من يحملون جواز سفر فلسطيني تقريبا.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين لم تفصح عن هوياتهم، أن القيود تتجاوز ما أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق على القادمين من غزة، إذ ستمنع الفلسطينيين من السفر إلى الولايات المتحدة لأغراض تلقي العلاج الطبي والالتحاق بالجامعات ورحلات العمل.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية قبل أسبوعين أنها ستوقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة لحين إجراء مراجعة “شاملة ودقيقة”، وهي خطوة نددت بها جماعات مؤيدة للفلسطينيين.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

