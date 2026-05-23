صحيفة: أمريكا وإيران تقتربان من تمديد وقف إطلاق النار 60 يوما

23 مايو أيار (رويترز) – نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر مطلعة أن وسطاء يعتقدون أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يوما ووضع إطار لمحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف تقرير الصحيفة أن الاتفاق سيشمل إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا ومناقشات حول تخفيف مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أو نقله واتخاذ واشنطن خطوات لتخفيف حصارها على الموانئ الإيرانية وتقليص العقوبات.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

