صحيفة: إسرائيل ترفض طلب لبنان وقف القتال للسماح بإجراء محادثات

1دقيقة

10 مارس آذار (رويترز) – أفادت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين بأن إسرائيل رفضت مبادرات دبلوماسية قدمها لبنان لوقف هجوم إسرائيل المتصاعد على جماعة حزب الله، وطالبت بإجراء مفاوضات “تحت النار” فقط.

وذكرت الصحيفة أن المحادثات لم تتحقق بسبب خلافات حول الترتيب، إذ طالبت بيروت “بوقف إطلاق النار” قبل عقد أي اجتماع، في حين أرادت الحكومة الإسرائيلية مناقشة إمكان وقف إطلاق النار فقط.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير بعد.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)