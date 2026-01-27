صحيفة: إسرائيل تعتزم السعي لاتفاقية أمنية جديدة مع أمريكا

27 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء أن إسرائيل تستعد لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاقية أمنية جديدة مدتها عشر سنوات بهدف تمديد الدعم العسكري الأمريكي حتى في الوقت الذي يشير فيه القادة الإسرائيليون إلى أنهم يخططون لمستقبل يقل فيه الدعم المالي الأمريكي.

وقال جيل بنحاس، في حديث للصحيفة قبل استقالته من منصبه كمستشار مالي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن إسرائيل ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والدفاعية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات التي توقع أن تُعقد خلال الأسابيع المقبلة.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وقال بنحاس للصحيفة “الشراكة أهم من مجرد مسألة التمويل فحسب في هذا السياق… هناك أمور كثيرة تضاهي المال. يجب أن تكون النظرة إلى هذا الأمر أوسع”.

وذكر بنحاس أن الدعم المالي المباشر الذي يقدر بنحو 3.3 مليار دولار سنويا والذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة أمريكية هو “أحد بنود مذكرة التفاهم التي يمكن تقليصها تدريجيا”.

ووقعت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية في عام 2016 مذكرة تفاهم لمدة عشر سنوات ينتهي أجلها في سبتمبر أيلول 2028 تنص على تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية 33 مليار دولار منها كمنح لشراء معدات عسكرية وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يأمل في “تقليص” اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأمريكية تدريجيا خلال العقد المقبل.

(إعداد دعاء محمد ومروة غريب للنشرة العربية)