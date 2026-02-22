صحيفة: إيران أبرمت صفقة سرية مع روسيا لتوريد صواريخ محمولة على الكتف

3دقائق

22 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد أن إيران اتفقت مع روسيا على صفقة أسلحة سرية بقيمة 500 مليون يورو (589 مليون دولار) لشراء آلاف الصواريخ المتقدمة المحمولة على الكتف.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن وثائق روسية مسربة اطلعت عليها الصحيفة وعدة مصادر مطلعة، أن الاتفاق، الذي جرى إبرامه في موسكو في ديسمبر كانون الأول يلزم روسيا بتسليم 500 وحدة إطلاق محمولة من طراز (فيربا) و2500 صاروخ من طراز (9إم336) على مدى ثلاث سنوات.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة التقرير.

وذكرت الصحيفة أن من المقرر بموجب الاتفاق أن يتم التسليم على ثلاث دفعات في الفترة من 2027 إلى 2029.

وأضافت الصحيفة أنه تم التفاوض على الصفقة بين شركة تصدير الأسلحة الروسية الحكومية (روسوبورونكسبورت) وممثل وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية في موسكو.

وأظهر عقد اطلعت عليه صحيفة فاينانشال تايمز أن طهران طلبت رسميا هذه الأنظمة في يوليو تموز. وفي يونيو حزيران، قصفت القوات الأمريكية ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران مع انضمامها لحملة عسكرية إسرائيلية على إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المرافق النووية الرئيسية لإيران دمرت في الهجوم. ومع ذلك، أشار تقييم استخباراتي أمريكي أولي في ذلك الوقت إلى أن الغارات الجوية الأمريكية لم تدمر القدرات النووية لإيران، بل أخرتها لبضعة أشهر فقط.

وذكر المسؤولون الإيرانيون مرارا أن طهران تعافت من الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب وأن قدراتها أفضل من أي وقت مضى.

وترتبط روسيا بمعاهدة شراكة استراتيجية مع إيران على الرغم من أنها لا تتضمن بندا للدفاع المشترك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من فبراير شباط أن سفينة حربية أجرت مناورات مع البحرية الإيرانية في خليج عمان.

(الدولار = 0.8489 يورو)

(إعداد محمود رضا مراد ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)