صحيفة: البيت الأبيض يسعى لموافقة الكونجرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونجرس على بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة تقارب ستة مليارات دولار.

وقالت الصحيفة إن المبيعات المقترحة تشمل صفقة بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر أباتشي من طراز إيه.إتش-64 و1.9 مليار دولار لبيع 3250 مركبة هجومية للمشاة للجيش الإسرائيلي.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

