صحيفة: الخارجية الأمريكية تجري تحقيقا حول مؤسسة غزة الإنسانية

20 مايو أيار (رويترز) – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين أن هيئة الرقابة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية تجري تحقيقا حول مؤسسة غزة الإنسانية، التي لم تعد قائمة الآن، وفي كيفية إنفاقها ملايين الدولارات من المساعدات الطارئة.

وقال تقرير الصحيفة إن مكتب المفتش العام بالوزارة يركز على منحة قدرها 30 مليون دولار أعلنتها وزارة الخارجية في يونيو حزيران الماضي للمنظمة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل لتوزيع المساعدات في غزة.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة ما ورد في التقرير.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )