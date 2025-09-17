The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

صحيفة: اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في ظل العلاقات مع أمريكا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

طوكيو (رويترز) – ذكرت صحيفة أساهي اليابانية يوم الأربعاء نقلا عن مصادر حكومية لم تُسمّها أن اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، وهو قرار ربما تكون طوكيو اتخذته من أجل الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة ومنع إسرائيل من اتخاذ موقف متشدد.

وأعلنت حكومات عدة دول منها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا أنها ستعترف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، لتضيف بذلك ضغوطا دولية على إسرائيل بسبب عملياتها في الأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة حثت اليابان على عدم الاعتراف بدولة فلسطينية عبر عدة قنوات دبلوماسية، في حين دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نظيره الياباني بشدة للاعتراف بها.

وقال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن اليابان تُجري “تقييما شاملا يتضمن التوقيت والآليات المناسبة لمسألة الاعتراف بدولة فلسطينية”.

وأعاد يوشيماسا هاياشي، كبير أمناء مجلس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة، التأكيد على الموقف نفسه خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء عند سؤاله عن تقرير صحيفة أساهي.

لكن هاياشي عبر عن “شعوره البالغ بالأزمة” إزاء الهجوم البري الذي تشنه إسرائيل على مدينة غزة، قائلا إن “أسس حل الدولتين قد تنهار”.

وحثّ إسرائيل على “اتخاذ خطوات جوهرية لإنهاء الأزمة الإنسانية الحادة، بما في ذلك المجاعة، في أقرب وقت ممكن”.

وخلال اجتماع للأمم المتحدة عُقد يوم الجمعة، كانت اليابان من بين 142 دولة صوّتت لصالح إعلان يحدد “خطوات ملموسة ومحددة زمنيا ولا رجعة فيها” نحو حل الدولتين.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا لن يحضر اجتماعا مقررا في 22 سبتمبر أيلول لمناقشة حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين خلال فعاليات الأمم المتحدة في نيويورك.

وداخل مجموعة السبع، وصف مسؤولون ألمان وإيطاليون الاعتراف الفوري بدولة فلسطينية بأنه “غير مُجد”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية