صحيفة: ترامب يطلب من مساعديه الاستعداد لفرض حصار مطول على إيران

28 أبريل نيسان (رويترز) – نقلت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تعليمات لمساعديه بالاستعداد لفرض حصار مطول على إيران.

وقال التقرير إن ترامب فضل في اجتماعات عقدت في الآونة الأخيرة مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط الإيرانية من خلال منع الشحن من وإلى موانئها، وإنه يعتقد أن الخيارات الأخرى، بما في ذلك استئناف القصف أو الانسحاب من الصراع، تنطوي على مخاطر أكبر من الإبقاء على الحصار.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة ما ورد في التقرير.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )