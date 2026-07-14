صحيفة: تعرض ناقلة تابعة لشركة ستولت-نيلسن النرويجية لهجوم قبالة سواحل عمان

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ستوكهولم 14 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت صحيفة فينانسافيسن الاقتصادية اليومية نقلا عن شركة ستولت-نيلسن النرويجية للشحن البحري أن ناقلة المواد الكيميائية لتابعة لها (ستولت ماجنيزيم) تعرضت لهجوم في بحر العرب قبالة سواحل سلطنة عمان اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة للصحيفة إن السفينة تعرضت لانفجار جسم خارجي غير معروف، مما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات، لكن كل الموجودين على متن الناقلة بخير.

ولم ترد شركة ستولت-نيلسن على طلب للتعليق.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)