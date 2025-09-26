صحيفة: توني بلير يتطلع للعب دور رئيسي في غزة ضمن خطة ترامب للسلام

reuters_tickers

1دقيقة

(رويترز) – نقلت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس عن مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير يسعى لتولي دور بارز في إدارة شؤون غزة بعد الحرب بموجب خطة سلام تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطويرها.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير على الفور.

وأضافت الصحيفة أن اسم بلير طُرح لرئاسة مجلس إشرافي يحمل اسم “السلطة الانتقالية الدولية لغزة”.

وشارك بلير في اجتماع عُقد أواخر أغسطس آب برئاسة ترامب لمناقشة حرب إسرائيل في غزة وخطط ما بعد الحرب للمنطقة.

وذكرت الصحيفة في يوليو تموز أن معهد توني بلير شارك في مشروع لوضع خطة لما بعد الحرب في غزة.

وأكد المعهد أن أيا من محادثاته مع مختلف الجهات بشأن إعادة إعمار غزة بعد الحرب لم تتضمن فكرة الترحيل القسري للسكان من المنطقة.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)