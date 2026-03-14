صحيفة: رئيس وزراء بريطانيا قد يرسل آلاف الطائرات المسيرة إلى الشرق الأوسط

14 مارس آذار (رويترز) – ذكرت صحيفة التليجراف اليوم السبت أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد يرسل آلاف الطائرات المسيرة الاعتراضية إلى الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن مسؤولين عسكريين يدرسون ما إذا كان نظام “أوكتوبوس” للطائرات المسيرة الاعتراضية ، والذي يتم تصنيعه في المملكة المتحدة كي تستخدمه أوكرانيا ضد روسيا، يمكن استخدامه أيضا لتعزيز الدفاعات البريطانية ضد طائرات شاهد الإيرانية المسيرة.

ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة التقرير حتى الآن.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

