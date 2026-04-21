صحيفة: مجلس السلام بحث مع دي بي ورلد إعادة إعمار غزة

21 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الثلاثاء نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن ممثلين عن مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجروا محادثات مع شركة دي بي ورلد متعددة الجنسيات والمملوكة لحكومة دبي، حول إدارة سلاسل التوريد ومشاريع البنية التحتية في قطاع غزة.

وأفاد التقرير بأن المحادثات تناولت إمكانية دخول دي بي ورلد في شراكة مع مجلس السلام لإدارة الشؤون اللوجستية الخاصة بالمساعدات الإنسانية والسلع الأخرى التي تدخل غزة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

