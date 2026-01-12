The Swiss voice in the world since 1935
صحيفة: مسؤولون منهم فانس يحثون ترامب على تجربة الدبلوماسية مع إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

12 يناير كانون الثاني (رويترز) – نقلت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين عن مسؤولين أمريكيين أن بعض كبار المساعدين في إدارة الرئيس دونالد ترامب وعلى رأسهم جيه.دي فانس نائب الرئيس يحثون ترامب على تجربة الدبلوماسية قبل شن هجمات على إيران.

وذكرت الصحيفة أن البيت الأبيض يدرس عرضا من إيران للدخول في محادثات بشأن برنامجها النووي، لكن ترامب يدرس فيما يبدو إجازة عمل عسكري يستهدف إيران.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

