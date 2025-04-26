صحيفة: موظفو ديب مايند ببريطانيا يعتزمون رفض صفقات مع جهات مرتبطة بإسرائيل

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(رويترز) – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم السبت أن موظفي جوجل ديب مايند في بريطانيا يخططون للانضمام لنقابة عمالية حتى يتسنى لهم التصدي لقرار الشركة بيع تقنياتها للذكاء الاصطناعي لمجموعات دفاعية مرتبطة بالحكومة الإسرائيلية.

وأفاد التقرير، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن حوالي 300 موظف من جوجل ديب مايند في لندن يسعون منذ أسابيع للانضمام إلى نقابة عمال الاتصالات.

وتتبع ديب مايند شركة ألفابت المالكة لجوجل.

ولم ترد جوجل وجوجل ديب مايند ونقابة عمال الاتصالات على طلبات رويترز للتعليق حتى الآن.

وذكرت الصحيفة أن التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن جوجل تبيع خدماتها السحابية وتقنياتها للذكاء الاصطناعي لوزارة الدفاع الإسرائيلية قد أثارت قلق الموظفين.

وكانت جوجل قد واجهت مشاكل في السابق فيما يتعلق بعلاقاتها مع إسرائيل عندما فصلت 28 موظفا العام الماضي بعد احتجاجهم على صفقة خدمات سحابية أبرمتها الشركة مع الحكومة الإسرائيلية.