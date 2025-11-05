صحيفة نقلا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي

(رويترز) -نقلت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قوله إن على إيران أن “تحسن بشكل جدي” تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب زيادة التوتر مع الغرب.

وقال جروسي للصحيفة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت أكثر من 10 عمليات تفتيش في إيران منذ حربها مع إسرائيل في يونيو حزيران، إلا أنه لم يُسمح لها بالوصول إلى منشآت نووية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، التي قصفتها الولايات المتحدة.

وصرح جروسي في أكتوبر تشرين الأول بأنه تم رصد حركة بالقرب من مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني، لكن ذلك “لا يعني وجود نشاط تخصيب”.

وبعد هذه التصريحات، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن جروسي “يدرك تماما الطبيعة السلمية” للبرنامج النووي الإيراني ويجب ألا يعبر عن “آراء لا أساس لها” بشأنه.

واتهم المسؤولون الإيرانيون الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتبرير القصف الإسرائيلي، الذي بدأ في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على إعلان إيران منتهكة لالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وصرح جروسي لصحيفة فاينانشال تايمز بأنه في حين تحاول الوكالة التعامل مع العلاقات “المتوترة” مع إيران بتفهُّم، فإن طهران لا تزال بحاجة إلى الامتثال.

وقال جروسي “لا يمكن لأحد القول ’أنا ملتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية’، ثم لا يفي بالتزامه”.

وأضاف “لا يمكن لأحد أن يتوقع من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقول ’حسنا، بما أن هناك حربا، فإنكم في فئة مختلفة’… وإلا فإن ما سأضطر إلى فعله هو إعلان أنني فقدت كل إمكانية للاطلاع على هذه المواد”.

(إعداد دعاء محمد وأميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)