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صحيفة نقلا عن ترامب: الاتفاق مع إيران بات وشيكا

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14 يونيو حزِيران (رويترز) – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إصدار بيان وشيك يؤكد أن الولايات المتحدة وافقت على اتفاق مع إيران.

وقال ترامب للصحيفة إن الاتفاق سيُوقّع إلكترونيا إما من جانبه شخصيا أو من جانب نائبه جيه.دي فانس.

وذكرت إيران أمس السبت أن التوقيع على الاتفاق لن يكون اليوم لكنه قد يحدث خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء اليوم الأحد عن مصدر مطلع قوله إن إيران لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن الاتفاق الإطاري ولا يزال الخبراء وصناع القرار يراجعونه من النواحي السياسية والقانونية والفنية.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال “أصبح الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مكتملا الآن”.

وأضاف أن المضيق سيكون مفتوحا “دون دفع رسوم عبور” وأن الحصار البحري الأمريكي سينتهي أيضا.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

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