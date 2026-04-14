صحيفة نقلا عن ترامب: محادثات إيران ربما تُستأنف خلال اليومين المقبلين
واشنطن 14 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست اليوم الثلاثاء إن المحادثات بشأن إيران ربما تستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين.
ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله “ربما يحدث شيء ما خلال اليومين المقبلين، ونحن نميل أكثر إلى الذهاب إلى هناك”.
وذكر ترامب أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يقوم “بعمل رائع” في المحادثات.
وأضاف ترامب “إنه رائع، ولذلك من المرجح أن نعود إلى هناك”.
(إعداد محمد علي فرج ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )