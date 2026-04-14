صحيفة نقلا عن ترامب: محادثات إيران ربما تُستأنف خلال اليومين المقبلين

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 14 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست اليوم الثلاثاء إن المحادثات بشأن إيران ربما تستأنف في باكستان خلال اليومين المقبلين.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله “ربما يحدث شيء ما خلال اليومين المقبلين، ونحن نميل أكثر إلى الذهاب إلى هناك”.

وذكر ترامب أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يقوم “بعمل رائع” في المحادثات.

وأضاف ترامب “إنه رائع، ولذلك من المرجح أن نعود إلى هناك”.

(إعداد محمد علي فرج ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية