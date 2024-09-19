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صحيفة نقلا عن مسؤولين: أمريكا لا تتوقع اتفاقا بين إسرائيل وحماس خلال ولاية بايدن

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واشنطن (رويترز) – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون حاليا أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قبل نهاية ولاية الرئيس جو بايدن في يناير كانون الثاني.

ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع (البنتاجون) دون تسميتهم.

وقالت واشنطن في وقت سابق إنه تم التوصل إلى 90 بالمئة من ذلك الاتفاق على وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ولكن لا تزال هناك فجوات تتعلق بالوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود غزة مع مصر وتفاصيل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

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