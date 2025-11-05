The Swiss voice in the world since 1935
صحيفة نقلا عن وكالة الطاقة الذرية: على إيران تحسين التعاون بشكل جدي

(رويترز) – نقلت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأربعاء عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قوله إن على إيران أن “تحسن بشكل جدي” تعاونها مع مفتشي الأمم المتحدة لتجنب زيادة التوتر مع الغرب.

وقال جروسي للصحيفة إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرت أكثر من 10 عمليات تفتيش في إيران منذ حربها مع إسرائيل في يونيو حزيران، إلا أنه لم يُسمح لها بالوصول إلى منشآت نووية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، التي قصفتها الولايات المتحدة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

