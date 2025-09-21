The Swiss voice in the world since 1935
صدامات عنيفة بين متظاهرين ضد الحكومة والشرطة في ليما

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تحولت تظاهرة ضد سياسة الحكومة ضمت نحو 500 شخص في ليما السبت، إلى صدامات مع الشرطة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

واندلعت الصدامات بين المشاركين في التظاهرة التي دعت اليها حركة “جيل زد” الشبابية والشرطة عندما حاول المتظاهرون الاقتراب من مقري الحكومة والكونغرس في وسط العاصمة.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ردوا بإلقاء الحجارة واستخدام العصي، وقد انتشرت صور مصابين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت إذاعة إكسيتوزا بإصابة أحد صحافييها ومصورها. كما أعلنت الشرطة على “إكس” إصابة ثلاثة من عناصرها.

وتأتي هذه التظاهرة في إطار الاضطرابات الاجتماعية المتنامية التي تشهدها البيرو، للتنديد بالفساد وتعديل نظام التقاعد الذي أقره البرلمان.

وقالت سيلين أماسيفوين (19 عاما) إن “الكونغرس لا يتمتع بأي مصداقية، ولا يحظى حتى بتأييد الشعب (…) إنه يضع هذا البلد في حالة كارثية”.

وتتراجع شعبية الرئيسة دينا بولوارتي بشكل حاد في المرحلة الأخيرة من ولايتها التي ستنتهي في 28 تموز/يوليو 2026، بسبب تنامي ابتزاز العصابات وعمليات القتل التي ترعاها الجريمة المنظمة.

وكما هي الحال مع الحكومة، يُنظر إلى الكونغرس الذي يهيمن عليه المحافظون، بشكل سيّئ للغاية إذ يُعتبر مؤسسة فاسدة، بحسب استطلاعات رأي.

هذا الأسبوع، أقر البرلمان قانونا يلزم الشباب الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بالانضمام إلى صندوق تقاعد خاص، رغم ظروف العمل السيئة التي يواجهها كثر في هذا البلد، ثاني أكبر منتج للكوكايين في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

فيل/ريم/الح

