صدمة في بنغلادش من صور تظهر قمع الشرطة الوحشي للاحتجاجات بعد عودة الانترنت

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مع عودة خدمة الإنترنت هذا الأسبوع في بنغلادش بعد انقطاع استمر أحد عشر يومًا، اكتشف ملايين السكان بصدمة القمع الوحشي للشرطة خلال الاضطرابات الأخيرة التي خلفت 206 قتلى على الأقل.

وكانت الاشتباكات التي وقعت في تموز/يوليو بين طلاب معارضين لنظام الحصص الوظيفية في الخدمة المدنية والشرطة من بين الأكثر حصدا للأرواح منذ وصول رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إلى السلطة قبل 15 عاماً.

وقالت مستشفيات لوكالة فرانس برس إن من بين الضحايا مارة وعناصر في الشرطة، لكن معظمهم قتلوا بنيران قوات الأمن.

وندّد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ب”الاستخدام المفرط للقوة” ضد المتظاهرين.

وبهدف استعادة النظام، نشرت الحكومة الجيش وقطعت خدمة الإنترنت وفرضت حظر تجول.

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن درس صور ومقاطع فيديو وروايات شهود عيان، أثبتت أن الشرطة استخدمت القوة بشكل “غير قانوني” ضد المتظاهرين مرات عدة.

من جهته، قال وزير الداخلية البنغلادشي أسد الزمان خان للصحافة الأحد إن قوات الأمن التزمت ضبط النفس لكنها “أُجبرت على إطلاق النار” للدفاع عن أبنية حكومية.

وتساءل أحد مستخدمي الإنترنت تعليقا على مقطع فيديو قصير يظهر عنصرا في الشرطة يطلق النار على شاب مصاب بجروح، بينما يحاول آخر سحبه إلى مكان آمن “كيف تقتل الشرطة إخوتنا وأخواتنا بهذه الطريقة؟”.

وتمكنت وكالة فرانس برس من إثبات أن هذا الفيديو صُوِّر في حي جاتراباري في العاصمة دكا، وحدّدت هوية ثلاثة شهود عيان أكدوا ذلك ووافقوا على الإدلاء بشهادتهم طالبين عدم كشف أسمائهم خوفًا من تعرضهم لأعمال انتقامية.

ووقعت الحادثة في 20 تموز/يوليو، في ذروة الاضطرابات، بعد ساعات من إعلان حكومة حسينة حظر التجول على مستوى البلاد ونشر الجيش لاستعادة النظام.

وأفاد شاهد بأن المصاب في الفيديو هو إمام حسين تيم البالغ 18 عاماً وبأنه نفى مشاركته في الاحتجاجات حين اقتربت منه الشرطة قبل أن يُقتل بالرصاص.

وأضاف “سقط وحاول الفرار زحفاً، وغادر رجلان آخران المكان لكن أحدهما عاد ليأخذ صديقه”.

وقال والده موينال حسين لوكالة فرانس برس إن تيم نُقل بعد ذلك إلى مستشفى في دكا حيث قضى متأثرا بجراحه بعد ساعات قليلة.

– “لم يكن متظاهراً حتى” –

وأكد توهين الأخ الأكبر لتيم أنه “لم يكن متظاهراً حتى”. وأضاف “كان يتنزّه مع أصدقائه أثناء استراحة خلال حظر التجول”.

وحصد مقطع الفيديو الذي يظهر الاعتداء على الشاب أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد نشره على “فيسبوك”. كما جرى تداول المقطع الذي تبلغ مدته 60 ثانية على نطاق واسع على تطبيق واتساب وشبكات تواصل اجتماعي أخرى.

وتحقّقت وكالة فرانس برس أيضًا من مقطع فيديو آخر التُقط قبل يوم في منطقة رامبورا المجاورة، يظهر الشرطة تطلق النار من مسافة قريبة على رجل لجأ إلى مبنى قيد الإنشاء.

واختبأ الرجل داخل المبنى، بحسب شهود عيان. وحصد مقطع الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة على “فيسبوك”.

وكتب أحد المستخدمين “بكيت مرات لا تحصى وأنا أشاهده. ما زلت أبكي حاليا”. وأضاف “هذا لا يحدث في بلد حر”.

واتهمت جماعات حقوقية حكومة حسينة بتهميش أحزاب المعارضة وقمع أي احتجاج خلال فترة حكمها المستمرة منذ 15 عاما.

وتحتل بنغلادش المرتبة 165 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2023، خلف روسيا مباشرة.

وخلال الاضطرابات الشهر الماضي، سمع العديد من سكان دكا من منازلهم أصوات إطلاق نار وانفجارات في المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

وخضع التلفزيون لرقابة شديدة ولم ينشر رد الشرطة خلال الاضطرابات، وركز بدلاً من ذلك على الحرائق المتعمدة وأعمال التخريب التي ارتكبها متظاهرون.

كس/س ح/الح