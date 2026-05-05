صراع أمريكا وإيران على مضيق هرمز يهدد وقف إطلاق النار

دبي/واشنطن 5 مايو أيار (رويترز) – تعرض وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط للخطر اليوم الثلاثاء بعد أن شنت الولايات المتحدة وإيران هجمات جديدة في إطار صراعهما على السيطرة على مضيق هرمز.

وقال الجيش الأمريكي أمس الاثنين إنه دمر ستة زوارق إيرانية صغيرة، بالإضافة إلى صواريخ كروز وطائرات مسيرة أطلقتها طهران، بعد أن أرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سفنا تابعة للبحرية لمرافقة ناقلات نفط عالقة عبر المضيق في حملة أطلق عليها اسم “مشروع الحرية”.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء إن أمن الملاحة البحرية وعبور الطاقة تعرض للتهديد بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ منذ أربعة أسابيع ارتكبتها الولايات المتحدة وحلفاء لها.

ويعد المضيق ممرا حيويا للإمدادات العالمية من النفط والأسمدة والسلع الأولية الأخرى، وتم إغلاقه فعليا منذ أن بدأت الحرب بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط، مما تسبب في ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم.

وأبلغت عدة سفن تجارية في الخليج عن وقوع انفجارات أو حرائق أمس الاثنين، كما اشتعلت النيران في منطقة مهمة للصناعة البترولية في الإمارات، التي تستضيف قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة، جراء صواريخ إيرانية.

* تقارير متضاربة

أغلق الحرس الثوري الإيراني فعليا مضيق هرمز مهددا بالألغام والطائرات المسيرة والصواريخ والزوارق الحربية، وردت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأحداث التي شهدها أمس الاثنين أظهرت أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة. وأضاف أن محادثات حل الصراع تمضي قدما بوساطة باكستان، وحذر الولايات المتحدة والإمارات من الانجرار إلى ما أسماه “مستنقع”.

وذكر الجيش الأمريكي أن سفينتين تجاريتين أمريكيتين تمكنتا من عبور المضيق، دون تحديد موعد ذلك، بدعم من مدمرات البحرية المزودة بصواريخ موجهة.

وفي حين نفت إيران حدوث أي عبور، قالت شركة ميرسك إن السفينة (ألايانس فيرفاكس)، التي ترفع العلم الأمريكي، خرجت من الخليج عبر مضيق هرمز برفقة قوات عسكرية أمريكية أمس الاثنين.

وقال قائد القوات الأمريكية في المنطقة إن أسطولا تحت قيادته دمر ستة قوارب إيرانية صغيرة، وهو ما نفته طهران أيضا. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد عسكري القول إن القوات الأمريكية استهدفت قوارب مدنية، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.

كما قالت إيران أمس الاثنين أنها أطلقت النار على سفينة حربية أمريكية كانت تقترب من المضيق، مما أجبرها على العدول عن محاولة المرور. ووصف مسؤولون إيرانيون لاحقا إطلاق النار بأنه طلقات تحذيرية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الوضع بشكل كامل في المضيق أمس الاثنين، إذ أصدر طرفا الصراع بيانات متناقضة.

وقالت كوريا الجنوبية إن إحدى سفنها التجارية تعرضت لانفجار في مضيق هرمز وأن حريقا اندلع في غرفة المحركات، لكن لم يصب أحد على متن السفينة (إتش.إم.إم نامو). وقال متحدث باسم الحكومة الكورية الجنوبية إنه من غير الواضح ما إذا كان الحريق ناجما عن هجوم.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن سفينتين تعرضتا لهجوم قبالة سواحل الإمارات، بينما قالت شركة بترول أبوظبي الإماراتية (أدنوك) إن ناقلة نفط فارغة تابعة لها تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية في أثناء محاولتها العبور.

* حريق بميناء الفجيرة النفطي

نشرت السلطات الإيرانية خريطة لما قالت إنها منطقة بحرية موسعة تخضع الآن لسيطرتها، تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من المضيق لتشمل أجزاء ممتدة من ساحل الإمارات.

وبعد ورود أنباء عن هجمات بالطائرات مسيرة والصواريخ داخل الإمارات، بما في ذلك هجوم تسبب في اندلاع حريق في ميناء الفجيرة النفطي الرئيسي، قالت الإمارات إن الهجمات الإيرانية تمثل تصعيدا خطيرا وإنها تحتفظ بحقها في الرد.

ويقع ميناء الفجيرة خارج المضيق، مما يجعله واحدا من طرق التصدير القليلة لنفط الشرق الأوسط التي لا تحتاج إلى العبور من مضيق هرمز.

وذكرت شبكة التلفزيون الرسمي الإيراني أن مسؤولين عسكريين أكدوا أنهم شنوا الهجوم على الإمارات للرد على “تهور الجيش الأمريكي”.

وتراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الثلاثاء بعد أن قفزت بنحو ستة بالمئة في الجلسة السابقة بسبب مؤشرات على أن البحرية الأمريكية تخفف الإغلاق الذي تفرضة إيران على مضيق هرمز.

وتسببت حرب الشرق الأوسط في مقتل الآلاف واضطراب الاقتصاد العالمي. وعقد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون جولة واحدة من محادثات السلام المباشرة، لكن محاولات لعقد اجتماعات أخرى باءت بالفشل.

ويقول ترامب إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية تهدف إلى التخلص مما وصفها بالتهديدات الوشيكة من إيران، مشيرا إلى برنامجيها النووي والصاروخي فضلا عن دعمها لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية إضافة إلى “أنشطتها التهديدية”.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية يوم الأحد أن الولايات المتحدة نقلت ردها على مقترح إيراني من 14 بندا عبر باكستان، وأن طهران تدرسه. ولم يخض أي من الجانبين في التفاصيل.

وينص المقترح الإيراني على إرجاء مناقشة برنامج طهران النووي إلى ما بعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وحل الأزمة المتعلقة بالشحن البحري. وقال ترامب في مطلع الأسبوع إنه لا يزال يدرس المقترح، مشيرا إلى أنه سيرفضه على الأرجح.

وأفاد مسؤولون لرويترز بأن أحدث المعلومات المخابراتية الأمريكية أظهرت أن أضرارا طفيفة لحقت بالبرنامج النووي الإيراني منذ اندلاع الحرب.

ويريد ترامب نقل مخزونات اليورانيوم المخصب الإيرانية لمنعها عن تخصيبه إلى الحد الذي يتيح لها صنع سلاح نووي. وتنفي طهران اعتزامها صنع قنبلة نووية.

(إعداد أميرة زهران وحاتم علي ودعاء محمد للنشرة العربية)