صفقة جديدة مقترحة لإطلاق سراح الرهائن مقابل تأمين ممر آمن للسنوار (إعلام إسرائيلي)

afp_tickers

2دقائق

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس أن إسرائيل اقترحت صفقة جديدة تنص على إطلاق سراح الرهائن من غزة مقابل مرور آمن لرئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار ووقف القتال.

وذكرت هيئة الإذاعة الاسرائيلية العامة “كان” أن الاقتراح سيدعو أيضًا إلى إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين ونظام حكم جديد في غزة رغم عدم تقديم أي تفاصيل.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل “إن مسؤولا إسرائيليا أكد أن مبعوث الرهائن غال هيرش “قدم الخطة إلى الأميركيين الذين كان من المتوقع أن ينقلوها إلى مسؤولين عرب غير محددين”.

ولدى سؤاله عن التقارير من قبل فرانس برس خلال مؤتمر صحافي الخميس، لم يتطرق المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر إليها على وجه الخصوص، بل أشار إلى تصريحات سابقة تدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على حماس لتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق.

وقال منسر “كل من يريد المساعدة في الجهود الرامية إلى إطلاق سراح رهائننا يحتاج إلى الضغط على السنوار القاتل وليس رئيس وزراء دولة إسرائيل”.

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مع شن حماس هجوما تسبّب بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. ويشمل هذا العدد رهائن قضوا أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بحملة قصف وهجوم بري على غزة، ما أسفر عن سقوط 41272 قتيلا على الأقل، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس. وتؤكد الأمم المتحدة أنّ غالبية القتلى من النساء والأطفال.

ركب/ماب/لين