صلاة في موقف تحت الأرض وفرح بحي فلسطيني في القدس أثناء الهجوم الإيراني

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اعتمد رد سكان القدس وتفاعلهم مع تجربة الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل على المكان الذي يتواجدون فيه. فبينما كان هناك من يتلو الصلاة اليهودية في موقف للسيارات تحت الأرض، سُمعت صيحات فرح في حي فلسطيني.

عندما انطلقت صفارات الإنذار حوالى الساعة 19,30، احتمى مئات الأشخاص في موقف للسيارات تحت الأرض في محطة الحافلات المركزية في الجزء الغربي من المدينة، وذلك امتثالا لتوجيهات الجيش.

وبدأ البعض في تلاوة الصلاة، بينما راح آخرون يتفحّصون هواتفهم في هدوء لا يقطعه سوى صوت الانفجارات التي تدوّي في الخارج، عند اعتراض المقذوفات الإيرانية بمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية.

على السطح، أُضيئت السماء بخطوط مضيئة تقدّمت من الشرق إلى الغرب، تتخلّلها انفجارات يتردّد صداها في جميع أنحاء المدينة.

وفي ملجأ في حي المصرارة الواقع غرب المدينة، كان سكان يتصلون بأصدقاء وأقارب في إسرائيل للاطمئنان عليهم أو طمأنتهم على حالهم.

وقال رجل لصحافي في وكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن هويته، “يمكننا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح لكن الأطفال لا يفهمون جيدا ما يجري”، فيما كان يوزّع عليهم الحلوى “حتى لا يحملوا ذكريات سيئة”، على حد تعبيره.

في هذه الأثناء، كان هناك أطفال يبكون، بينما استمرت عائلات في الوصول على وقع أصوات الإنذارات المختلفة. وكان البعض مندهشا، إذ إنّهم لم يسمعوا بالتهديد على الرغم من الرسائل المتكرّرة التي أصدرتها السلطات والتي ردّدتها وسائل الإعلام لأكثر من ساعة.

يتغيّر المشهد وردود الفعل في حي سلوان الفلسطيني الواقع في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

– تصفيق وأبواق سيارات –

يقول أحد السكان “بمجرّد أن سمع الفلسطينيون (في الحي) صفارات الإنذار الأولى، بدأوا في التصفير ثمّ التصفيق والصراخ الله أكبر”، بينما أضيئت السماء السوداء بخطوط خلّفها عبور الصواريخ. وإذ أشار إلى أنّ الحي ليست فيه ملاجئ يحتمون فيها، قال إنّهم كانوا في الشارع أو على الأسطح خلال الهجوم.

غربا، وبمجرّد انتهاء حالة التأهّب، عاد ألون البالغ من العمر 17 عاما إلى متجره الصغير الذي يبيع فيه أعمالا يدوية. وقال في إشارة إلى أول هجوم صاروخي إيراني مباشر على الأراضي الإسرائيلية ليلة 13-14 نيسان/أبريل “لقد مرّت ستة أشهر منذ أن سمعت صوت إنذار في القدس”، مضيفا “لم أخف”.

في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، استُقبل مرور الصواريخ في السماء على بعد حوالى عشرة كيلومترات شمال القدس، بهتافات الفرح والصفير وبأصوات أبواق السيارات، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس في هذه المدينة التي يقع فيها مقر السلطة السلطة الفلسطينية.

وفي مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي ويبدو أنه تم تصويره في مكان ليس ببعيد بالقرب من مستوطنة بيت إيل الإسرائيلية، تظهر مجموعة من حوالى عشرة شبان فلسطينيين وهم يهتفون بحماسة وهم يحاولون رفع ذيل صاروخ يصل طوله إلى أكثر من أربعة أمتار. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته على الفور.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنّ إيران أطلقت “حوالى 180 صاروخا” باتجاه الدولة العبرية. وأسفر الهجوم عن مقتل شخص في أريحا، وفق حسين حمايل محافظ المدينة الواقعة في الضفة الغربية. وأشار حمايل إلى أنّ القتيل فلسطيني من غزة كان عالقا في المدينة منذ بداية الحرب في القطاع في أعقاب هجوم نفذته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وفي إسرائيل، أُصيب شخصان بجروح طفيفة جراء سقوط شظايا في تل أبيب، حسبما أفاد جهاز الإسعاف الإسرائيلي “نجمة داود الحمراء”.

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