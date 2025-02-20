صنادل “بيركنستوك” ليست أعمالا فنية (محكمة ألمانية)

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قضت محكمة ألمانية الخميس بأن صنادل “بيركنستوك” الشهيرة لا يمكن اعتبارها أعمالا فنية، في انتكاسة للعلامة التجارية الألمانية التي تطالب بحماية حقوق الملكية الفكرية لمنتجاتها.

وفي حكم صدر الخميس، أنهت المحكمة الفدرالية الألمانية، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، مسلسلا قضائيا بدأ في أيار/مايو 2023.

وتقدمت شركة صناعة الأحذية الشهيرة عالميا عندها بشكوى ضد علامتي الأزياء الألمانيتين “تشيبو” Tchibo و”شو دوت كوم” shoe.com بالإضافة إلى شركة “بست سلر” Bestseller الدنماركية.

وكانت بيركنستوك تتهم هذه الشركات ببيع نماذج مماثلة لنماذجها، وطالبت بسحبها من البيع وإتلافها.

بعد فشلها أمام محكمة الاستئناف في كولونيا في عام 2024، استأنفت بيركنستوك الحكم أمام المحكمة الفدرالية الألمانية.

وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد قرار محكمة الاستئناف الخميس، مشيرة إلى أن “متطلبات فنية أو قواعد أو قيود أخرى تحدد تصميم” صنادل بيركنستوك.

و”لحماية الحقوق الفكرية، على العكس من ذلك، من الضروري الوصول إلى مستوى من الإبداع يسمح بالاعتراف بالفردية”، كما أوضحت المحكمة الفدرالية في بيان.

ومع ذلك، فإن منتجات الشركة التي تتخذ مقرا بالقرب من بون (غرب) هي “حرفية بحتة وتستخدم عناصر تصميم رسمية”.

وقال الناطق باسم الشركة يوتشن غوتزي “نريد أن نضمن ألا يتمكن المقلدون من جني الأموال من علامتنا التجارية”.

وأشار إلى نزاعات قضائية مماثلة لا تزال جارية في فرنسا وهولندا والدنمارك وسويسرا، كما يُنتظر صدور قرار في هذا الشأن عن محكمة العدل الأوروبية.

تأسست شركة “بيركنستوك” في عام 1774، وهي مشهورة بنماذج الصنادل ذات الأشرطة الجلدية ونعال الفلين.

في عام 2021، بيعت العلامة التجارية لصندوق استثماري مرتبط بشركة “ال في ام اتش” الرائدة عالميا في السلع الفاخرة، وأدرجت في سوق الأوراق المالية في عام 2023.

كاس/جك/دص