صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ على 40% من مجموعة سيلفريدجز البريطانية

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عقد صندوق الاستثمارات العامة السعودي صفقة للاستحواذ على حصة 40% من مجموعة سيلفريدجز البريطانية لمتاجر المنتجات الفاخرة والتي سيطرت عليها مجموعة سنترال التايلاندية العام الماضي، وفق ما أفاد بيان صدر الثلاثاء.

وأعلنت “سنترال” في البيان أن صندوق الثروة السيادي السعودي سيستحوذ على كامل حصة مجموعة “سيغنا” العقارية النروجية في سيلفريدجز، فيما تبقى المجموعة التايلاندية مسيطرة على الحصة الكبرى بنسبة 60%.

ولم تحدد قيمة الصفقة، غير أن سيغنا وسنترال أعادتا شراء سلسلة المتاجر الفاخرة الشهيرة في نهاية 2021 مقابل أربعة مليارات جنيه إسترليني (4,8 مليار يورو) من عائلة ويستون الكندية الثرية.

غير أن سيغنا انهارت العام الماضي تحت وطأة ديون طائلة، متأثرة بالارتفاع المفاجئ والحاد في معدلات الفائدة.

وإزاء صعوبات شريكتها، استحوذت مجموعة سنترال في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 على غالبية اسهم سيلفريدجز وبعد ذلك على عدد من الشركات التي كانت تملكها سيغنا.

وتعهدت سنترال وصندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار بصورة مشتركة من أجل “تعزيز المكانة المالية” للشركة ودعم “تنميتها المستقبلية”.

وأسس الأميركي هاري غوردن سيلفريدجز في مطلع القرن العشرين سلسلة المتاجر الفاخرة هذه التي أحدث ثورة في عالم البيع والتوزيع، وجعل من المتاجر الكبرى مساحة جذابة للجمهور بتضمينها مطاعم وأعمالا فنية وعروضا.

وبلغت عائدات مجموعة سيلفريدجز العام الماضي أكثر من 2,8 مليار جنيه إسترليني (3,3 مليار يورو)، وهي تمتلك وتستغل حاليا 18 متجرا فاخرا في ثلاث دول هي المملكة المتحدة وهولندا وإيرلندا.

ادا/دص/لين