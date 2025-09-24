صندوق التقاعد الدنمركي يتخلى عن استثمارات في إسرائيل بسبب حرب غزة

كوبنهاجن (رويترز) – قال صندوق التقاعد الدنمركي “أكاديميكر بنسيون” يوم الأربعاء إنه سيستبعد أصول الدولة الإسرائيلية، بما في ذلك الشركات الخاضعة لسيطرة الحكومة، من محفظته الاستثمارية بسبب الحرب في غزة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وهذا هو أحدث قرار يتخذه صندوق أوروبي لتقليص الاستثمارات في إسرائيل، وذلك عقب عمليات سحب الاستثمارات مؤخرا التي قام بها صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار.

وذكر صندوق التقاعد الدنمركي، الذي تبلغ قيمته 157 مليار كرونة دنمركية (24.77 مليار دولار) ويدير معاشات المعلمين وأساتذة الجامعات الدنمركية، أن الصراع لا يتماشى مع المبادئ الإنسانية الدولية.

وقال جينز مونش هولست، الرئيس التنفيذي للصندوق، لرويترز “يأتي القرار كتقييم لقدرة إسرائيل على صون حقوق الإنسان”.

وواجهت إسرائيل تنديدا واسع النطاق بسبب سلوكها العسكري في قطاع غزة، حيث قتل أكثر من 65 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية المحلية، كما تفشت المجاعة هناك.

واندلعت الحرب بعد أن هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر، وفقا لإحصاءات إسرائيلية، عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 251 رهينة.

وقالت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة هناك غير قانونية وإنها يتعين عليها الانسحاب في أسرع وقت، وهو حكم رفضته إسرائيل ووصفته بأنه “خاطئ من أساسه” ومنحاز.

