صندوق النروج السيادي يسجل عائدات بقيمة 103 مليارات دولار في الفصل الثالث من العام

أعلن الأربعاء صندوق الثروة السيادي النروجي الذي يعد الأكبر في العالم تسجيل عائدات قدرها 1,03 تريليون كرونر (103 مليارات دولار) في الفصل الثالث من العام، مدعوما بأرصدته في المواد الخام والاتصالات وقطاع المال.

وفي أواخر أيلول/سبتمبر، بلغت قيمة الصندوق المكوّن من عائدات الدولة النروجية من النفط والأصول المستثمرة حول العالم، 20,4 تريليون كرونر (2,04 تريليون دولار).

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك النروج لإدارة الاستثمارات تروند غراند في بيان إن “النتيجة مدفوعة بالعائدات القوية من سوق الأسهم، خصوصا في المواد الأساسية والاتصالات والقطاع المالي”.

وبعائدات نسبتها 5,8 في المئة، ارتفعت قيمة أرصدة الصندوق في الأسهم التي تشكّل 71,2 في المئة من استثماراته بنسبة 7,7 في المئة خلال الفصل الثالث.

ويستثمر الصندوق في أكثر من 8500 شركة حول العالم ويملك حوالى 1,5 في المئة من إجمالي الشركات المدرجة في البورصات حول العالم.

وسجّل دخله الثابت وأرصدته في العقارات غير المدرجة في البورصة والتي تشكّل 26,6 في المئة و1,8 في المئة من محفظة الصندوق على التوالي، عائدات أقل بلغت 1,4 و1,1 في المئة.

وسجلت أرصدة الصندوق غير المدرجة في البورصة والمرتبطة بالبنى التحتية للطاقة المتجددة والتي تشكّل 0,4 في المئة فقط من محفظته، عائدات نسبتها 0,3 في المئة.

