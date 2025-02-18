صندوق النقد الدولي مستعد للتفاوض مع لبنان حول مساعدات جديدة

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قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه مستعد لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية “حول برنامج جديد” لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المال اللبناني ياسين جابر.

وقال متحدث باسم الصندوق لوكالة فرانس برس “نتطلع إلى العمل مع الرئيس والحكومة الجديدة لمعالجة التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني. وهذا يشمل مناقشة برنامج مساعدات جديد يمكن أن يساعد على استعادة القدرة على سداد الديون”.

وذكرت وزارة المال اللبنانية في بيان أن جابر أكد لممثل صندوق النقد الدولي في بيروت فريدريكو ليما أن “الحكومة ووزارة المالية تحديدا تولي اهتماما كبيرا لتحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي انطلاقا من إدراكهما لأهمية دوره في السير على طريق الإصلاح وإعادة استقطاب المجتمع الدولي وتحفيزه على مساعدة لبنان في هذا المضمار”.

بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، انتُخب قائد الجيش السابق جوزاف عون، المرشح المفضل لدى واشنطن، رئيسا وتولى القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة التي تواجه مهمة شاقة تتمثل في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على مليارات الدولارات من المانحين الدوليين، والإشراف على وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحزب الله، وإعادة إعمار البلاد.

اختل توازن القوى في لبنان في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحزب الله الذي يتمتع بنفوذ كبير والذي فتح جبهة من جنوب لبنان لإسناد حركة حماس في حربها مع إسرائيل في قطاع غزة.

وأدى إطلاق الصواريخ والمسيرات من لبنان على إسرائيل إلى اندلاع حرب مفتوحة تمكن خلالها الجيش الإسرائيلي من إضعاف حزب الله عبر قتل عدد من كبار مسؤوليه ولاسيما أمينه العام حسن نصر الله. كما قطع سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، حليف حزب الله، خط إمداده بالأسلحة.

الس/ص ك/ب ق