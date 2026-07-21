صندوق النقد الدولي يقرّ صرف نحو 690 مليون دولار لصالح أوكرانيا

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أقر صندوق النقد الدولي صرف نحو 690 مليون دولار لأوكرانيا في إطار برنامج القرض الممنوح للبلاد في ظل الحرب مع روسيا التي بدأت في العام 2022.

ومن المفترض أن ترفع هذه الشريحة الجديدة التي وافق الصندوق عليها الاثنين، مستوى المبالغ التي صرفها لصالح كييف إلى 2,2 ملياري دولار، من أصل اتفاق تمويل تبلغ قيمته الإجمالية 8,1 مليارات دولار.

ويأتي ذلك عقب إعادة تقييم لهذا البرنامج الذي ينتظر من أوكرانيا الحفاظ على استقرارها الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات في مجالات مكافحة الفساد والضرائب والنقد في ظل الحرب.

وقال صندوق النقد في بيان إن “أوكرانيا حافظت على استقرار اقتصادي ومالي كلي رغم الحرب المستمرة التي تشنها روسيا، والبيئة الخارجية الأصعب، واستمرار المخاطر الاستثنائية الكبرى”، معتبرا أن نتائج البرنامج كانت حتى الآن “مرضية إلى حد كبير”.

ورأت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا أن “أوكرانيا تواصل إظهار صمود لافت”، لافتة الى أن استقرار الاقتصاد الكلي يبقى “الأولوية الفورية”.

بيس/كام/ناش