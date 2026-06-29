صندوق النقد يعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر لمنحها 1,6 مليار دولار

afp_tickers

المشاركة

2دقائق

أعلن صندوق النقد الدولي الإثنين توصله إلى اتفاق مبدئي مع مصر لصرف تمويل بقيمة 1,6 مليار دولار، عقب تقييم جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.

وما زال يحتاج هذا الاتفاق إلى مصادقة رسمية من المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان صادر عن المؤسسة الدولية التي تتخذ في واشنطن مقرا.

وفي ظل مواجهتها خطر أزمة ديون، تلقت مصر حزم دعم متعددة خصوصا من الاتحاد الأوروبي، كما تستفيد من برنامج مساعدات يقدمه صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار على مدى قرابة أربع سنوات.

واستفادت البلاد من مخصصات إضافية من صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار أعلنت في شباط/فبراير.

وقال صندوق النقد الدولي إنه رغم أن “تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد المصري بقي محدودا نسبيا بفضل الإجراءات السياسية التي اتخذت في الوقت المناسب” ما زالت البلاد في وضع ضعيف.

وأشارت المؤسسة إلى أن التضخم في المناطق الحضرية “بقي مرتفعا عند 14,6% في أيار/مايو، ومن المتوقع أن يبلغ 15,8% بحلول نهاية السنة المالية، وهو مستوى أعلى من التوقعات التي صدرت قبل الحرب”.

وسيخصّص الجزء الأكبر من ال1,6 مليار دولار التي أعلنت الإثنين عبر “تسهيل الصندوق الممدد”، في حين سيرتبط حوالى مئة مليون دولار بأداة التمويل المخصصة لدعم التحول البيئي والتكيف في البلدان الناشئة والنامية.

وفي بيانه، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على الإصلاحات التي تعهدتها مصر لتوسيع قاعدتها الضريبية، فضلا عن تقليص حضور الدولة في الاقتصاد.

تمك/الح