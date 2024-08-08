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ضخ تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات بقيمة 25,7 مليار درهم

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ضخت البنوك الإماراتية تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة بلغت نحو 25,7 مليار درهم (نحو 7 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأشارت وكالة أنباء الإمارات “وام” إلى أن الإحصاءات أظهرت أن “الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة ارتفع إلى 767,2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة بنسبة 3,5 % خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 741,8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023”.

ووفق المصرف المركزي، “تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة”.

أم/رض

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